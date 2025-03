LA VIOLENCE: « Radioscopie d’un mal sociétal aux conséquences désastreuse » 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La violence sous toutes ses formes. Un fléau qui gangrène la société. Touchant les contrées, Imam El Hadj Malick Mbaye et Le psychologue Serigne Mor Mbaye ont noté que cette violence est une pyramide et les responsabilités partagées.

Dans le cadre des universités du Ramadan, dont on célèbre la 28ème édition, sous le thème central : Iqra Bismi Rabik, l’intelligence constructive pour un monde plus humain », le thème de la violence est scruté sous toutes ses formes. Il s’agissait pour Serigne Mor Mbaye et Imam Malick Mbaye qui à travers un exposé ont d’emblée fait un état des lieux pour esquisser des solutions tirées des enseignements du Prophète (Psl).

Les enseignements du Prophète (psl) sur la question

La violence est définie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme étant « l’utilisation intentionnelle de la force physique, de menaces à l’encontre des autres ou de soi-même, contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou risque fortement d’entraîner un traumatisme, des dommages psychologiques. » .Malick Mbaye un des conférenciers a d’emblée rappelé les enseignements du Prophète (Psl). « L’homme fort n’est pas celui qui est prompt à se battre ; mais celui qui se maîtrise dans les moments de colère. (…) » Mais au-delà de ces constats, il a invité les hommes ne pas commettre d’actes violents face à leur épouse citant la femme qui allaite, car l’acte de donner le sein au bébé ne doit pas être brutal. « Serigne Moustapha Sy Al Maktoum a, dans ses enseignements demandé à la femme de se purifier avant l’allaitement. Seydouna Muhammad Psl a aussi mis l’accent sur la non violence rien que pour éduquer son peuple.

Sans oublier la violence exercée sur les animaux (exemple du Chameau qui s’est plaint auprès du Prophète (Psl) et que ce dernier avait fini par l’acheter avant de la libérer), a rappelé Oustaz Malick Mbaye. Citant Mahatma Gandhi qui à travers la non violence a réussi une prouesse. En insistant sur les enseignements prophétiques et qui interdisent toutes formes de violence lors des grandes guerres ou du djihad. « Il est interdit de disposer à sa guise des prisonniers, et de tuer les femmes et les enfants, des vieillards, une personne agonisante lors des batailles », disait le Prophète.

A l’en croire, ce sont des cas de meurtres atroces, des cas d’agression, de vol à l’arrachée qui sont enregistrés au Sénégal. « Il faut éviter cette violence religieuse qui mine les mosquées entre muezzins, au sein des dahiras..De ce fait, pour éviter tout cela, fondons nos relations sur l’amour et le pardons comme nous l’a enseigné le Prophète (psl).

Cyber violence : un danger qui mine la société

Selon le Pr Serigne Mor Mbaye la violence gangrène le développement d’un pays et anéanti son épanouissement. « La pire des violence est celle dite verbale surtout à propos d’un enfant. S’il est rabaissé, tabassé, mis à l’écart, il sera affecté à jamais. C’est le cas aussi chez les femmes car elles sont nombreuses à se plaindre de cette violence verbale », a expliqué le psychologue. Poursuivant dans son exposé, Serigne Mor Mbaye.

Dans le cadre de la politique, ce fléau n’a pas encore fini de tisser sa toile. Malgré le dialogue il existe des ressorts pour annihiler les efforts des acteurs qui militent pour cette violence. « Cela crée des traumatisme, cette violence et surtout dans certains pays car ayant perdu tout repère car cette violence a atteint un niveau dangereux. Le Sénégal n’est pas épargné de cette hantise du terrorisme et le pays est entouré par une ceinture de feu », a martelé S. Mor Mbaye. Sur les différentes formes de violence, il existe la violence sexuelle car en 2019, 3000 cas ont été décelés et qui ont atterrit au tribunal. Il urge de faire une introspection pour couper le mal à la racine.

« A travers les réseaux sociaux il existe le cyber violence et il faut y mettre un terme. C’est aussi la violence psychologique qui fait des ravages. Elle est une bombe », a-t-il cité.

MOMAR CISSE