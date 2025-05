Lac Rose : une ferme de moutons (Ladoums) braquée

Partager Facebook

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une ferme d’élevage située à Deni Guedj Nord, dans la zone pastorale du Lac Rose, a été attaquée par six hommes armés et encagoulés. L’attaque, méthodiquement planifiée, visait spécifiquement les enclos des moutons de race «?Ladoum?» et «?Azawatt?», rapporte L’Observateur dans son édition de ce samedi 31 mai.Vers 1h du matin, indique le quotidien du Groupe futurs médias, «?un vacarme assourdissant?» et le «?grincement sinistre d’un portail métallique arraché de force?» ont réveillé les riverains. Les malfaiteurs, lourdement armés, ont fait irruption dans l’exploitation. Ils ont agi en moins de vingt minutes, emportant 11 béliers de grande valeur, estimés à plus de 10 millions de francs CFA, précise la même source.Les assaillants, arrivés à bord d’un véhicule tout-terrain aux phares éteints, semblaient bien connaître les lieux, les horaires et les cibles, ce qui laisse penser à une opération organisée. Selon Youssou Ndiouss, responsable de la ferme, cité par le journal, «?ils savaient où aller, quelles grilles forcer. C’était une mission millimétrée?». Ils ont visé les enclos les plus sécurisés, où étaient gardés les spécimens de plus grande valeur génétique et morphologique.L’un des deux gardiens, pris de panique, a pu donner l’alerte. L’autre, en tentant de s’opposer aux agresseurs, a été violemment roué de coups. Il a été retrouvé «?gisant au sol, ensanglanté et à peine conscient?», puis transporté d’urgence à l’hôpital de Grand-Yoff. Son état est critique : «?Il semble avoir perdu l’usage de ses bras?», confie Ndiouss avec émotion.Une enquête a été ouverte par la gendarmerie, souffle L’Observateur.