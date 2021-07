L’ACBEP fête ses 10 ans

En charge de construction des bâtiments et édifices public depuis 2011, l’Agence de construction des bâtiments et édifices public (ACBEP) célèbre le 8 juillet 2021 ses dix ans d’existence à partir de 9 heures à l’hôtel Radisson Blu Dakar. L’Agence de Construction de Bâtiments et Edifices Publics (ACBEP) a été créée par décret n° 2011-657 du 1er juin 2011 pour la réalisation d’infrastructures nécessaires au développement économique et social du pays. Elle est placée sous la tutelle technique du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique et sous la tutelle financière du Ministère des Finances et du Budget. Une journée de réflexion se tiendra le 8 juillet 2021ra organisée au cours de laquelle diverses thématiques portant sur le secteur du Batiment et des travaux publics. Le premier panel est ainsi libellé : « ACBEP 10 ans ! La place du bâtiment dans la relance économique post covid » panel. Le panel 2 portera sur « Le Bioclimatisme et l’efficacité énergétique dans les édifices publics ». Le dernier panel concernera « le respect des normes de construction dans les bâtiments ». Le 9 juillet, au siège de l’Agence de construction des bâtiments et édifices publics une sis à la zone A, une journée portes ouvertes sera organisée pour les étudiants, suivie de la signature de conventions avec établissements de BTP. Pour magnifier les dix ans dans la construction de bâtiments et édifices publics au service de la République, des panélistes de choix sont retenus : Ismaela Madior Fall Ministre d’Etat auprès du président de la République, Seydou Sy Sall, Amadou Thiam directeur général de la construction et de l’Habitat, Boubacar Dagnokho Inspecteur Général du Batiment, l’ACPBE, Mbackè Niang architecte DG de l’agence d’architecture et de recherche, Jean Charles Tall architecte, Frédéric Bardos Aubert architecte international DG IDOM SENEGAL, Serigne Ly, Monsieur Madou Sall consultant.

