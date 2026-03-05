L’Aéroport Blaise Diagne brille en Afrique grâce à LAS (Limak-AIBD-Summa) son Gestionnaire !

L’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) est à l’honneur ! Trois distinctions prestigieuses lui ont été attribuées par Airports Council International (ACI World) dans le cadre du programme ASQ – Airport Service Quality, basé sur les avis directs des passagers.

Les récompenses :

Meilleur aéroport en Afrique (catégorie 2 à 5 millions de passagers)

Personnel le plus dévoué en Afrique

Aéroport le plus propre en Afrique

Ces distinctions mettent en lumière l’engagement quotidien des équipes pour offrir une expérience fluide, chaleureuse et d’excellence à chaque voyageur.

« Ces récompenses sont avant tout celles de nos passagers et de nos équipes. Elles nous motivent à continuer d’innover et de viser l’excellence », déclare la Direction Générale de LAS, gestionnaire de l’aéroport.

De l’accueil à la propreté, de la sûreté au service client, chaque détail compte. Ces distinctions confirment que l’AIBD est un hub de référence en Afrique de l’Ouest, engagé dans une amélioration continue pour rendre chaque passage à l’aéroport mémorable.