L’Aéroport Blaise Diagne brille en Afrique grâce à LAS (Limak-AIBD-Summa) son Gestionnaire !

5 mars 2026 Economie

L’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) est à l’honneur ! Trois distinctions prestigieuses lui ont été attribuées par Airports Council International (ACI World) dans le cadre du programme ASQ – Airport Service Quality, basé sur les avis directs des passagers.

 Les récompenses :

  • Meilleur aéroport en Afrique (catégorie 2 à 5 millions de passagers)
  • Personnel le plus dévoué en Afrique
  • Aéroport le plus propre en Afrique

Ces distinctions mettent en lumière l’engagement quotidien des équipes pour offrir une expérience fluide, chaleureuse et d’excellence à chaque voyageur.

« Ces récompenses sont avant tout celles de nos passagers et de nos équipes. Elles nous motivent à continuer d’innover et de viser l’excellence », déclare la Direction Générale de LAS, gestionnaire de l’aéroport.


De l’accueil à la propreté, de la sûreté au service client, chaque détail compte. Ces distinctions confirment que l’AIBD est un hub de référence en Afrique de l’Ouest, engagé dans une amélioration continue pour rendre chaque passage à l’aéroport mémorable.

