Lancement Officiel du Mouvement LES BIENFAITEURS: « Allons au chevet des populations »

L’ association dénommée le cercle des bienfaiteurs a fait face à la presse, ce samedi pour se prononcer sur le lancement officiel de leur mouvement. L’ objectif c’est d’aller au chevet de la population.

Citoyenneté a été crée au lendemain des élections législatives. Selon le président des cercles des Bienfaiteurs, Souleymane Barka Bâ, c’est un mouvement social né dans un contexte particulier au Sénégal.

Le cercle des bienfaiteurs s’associent aux difficultés que les populations sont en train de vivre. Les moyens sont limités, mais s’il y’a l’adhésion des populations solidaires nous pouvons ensembles réaliser beaucoup de choses.

La diaspora y est aussi. « Au sortir de ce lancement nous allons sillonner tout le Sénégal, rencontre les différents chefs religieux pour solliciter des prières », dit-il. D’autant plus nous allons faire le pied des actions dans la région du nord au chevet des populations. « Je lance un appel à tous les populations du Sénégal du pouvoir comme de l’opposition pour s’associer au cercle des bienfaiteurs et aller au chevet des populations.

Les gens doivent être sur le terrain à côté des populations c’est ça qui peut aider le Chef de l’ Etat, un leader politique », soutient Souleymane Barka Bâ.

« On s’est dit que celui qui veut réellement aider son mentor comme le Président de la République oubien l’opposition, il faut aller au chevet des populations. Il fallait à un certain moment dans ce contexte choisir parce que la pirogue de notre pays est entrain de ternir, on c’est dit qu’il est temps d’agir ».

En somme, très bientôt un compte sera communiqué à l’ensemble des relais aussi bien qu’ au Sénégal que dans la diaspora, un compte qui sera géré avec une double signature tout ce passera dans la règle de l’art.

DJANGA DIA