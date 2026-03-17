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L’ancien directeur du Cadre de vie et de l’hygiène publique arrêté

17 mars 2026 Société

Un ex-dignitaire du régime de Macky Sall tombe. Alioune Badara Ly, maire de la commune de Koungheul, convoqué ce lundi par les gendarmes de la Brigade de Recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar,  a été placé en garde à vue à l’issue de son interrogatoire, sur instruction du procureur Saliou Dicko.

Selon des informations de Seneweb, l’ancien directeur du Cadre de vie et de l’hygiène publique sous le régime de Benno Bokk Yakaar est cité dans une escroquerie foncière portant sur 80 millions de francs CFA.

Lors d’une enquête menée sur la vente de parcelles à titre d’habitation à Gadaye, des interpellés auraient mouillé l’édile de Koungheul.


 

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