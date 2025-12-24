L’ARTP lance l’Indice des Prix des Services Mobiles 

Partager Facebook

L’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a organisé une matinée de restitution des travaux d’élaboration de l’Indice des Prix des Services Mobiles (IPSM) présidée par son Directeur général M. Dahirou THIAM en présence de son homologue de l’ANSD, Dr Abdou DIOUF.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de renforcer la transparence tarifaire et la régulation par la donnée dans le secteur des communications électroniques au Sénégal.

Conformément à ses missions, l’ARTP œuvre à la promotion d’un secteur des télécommunications dynamique et compétitif, fondé sur une concurrence saine et loyale, au bénéfice des consommateurs, des opérateurs et de l’économie nationale.

L’IPSM constitue un outil scientifique de mesure de l’évolution du niveau général des prix des services mobiles, dans un contexte marqué par la diversité des offres et la complexité des plans tarifaires. Il permet également de situer le Sénégal par rapport à des pays présentant des configurations similaires en matière de télécommunications.

Les travaux ont été réalisés dans le cadre d’un partenariat entre l’ARTP, l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) et la collaboration des opérateurs de télécommunications, sur une période de quinze (15) mois.

Les premiers résultats font ressortir une baisse du niveau moyen des prix de 3,5 % en 2024 par rapport à l’année de base 2023, ainsi qu’une stabilité du niveau général des prix au troisième trimestre 2025, après une hausse au premier trimestre et un repli au deuxième trimestre.

Au-delà des résultats, l’IPSM constitue un instrument d’aide à la décision pour les pouvoirs publics et un baromètre de suivi du marché. Il marque une avancée significative vers une régulation fondée sur la donnée, la concertation et l’amélioration continue, en cohérence avec les orientations nationales en matière de transformation numérique.