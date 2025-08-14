Lat Diop maintenu en prison

Partager Facebook

Le parquet général a opposé son véto à la décision de la Chambre d’accusation financière qui avait accordé à Lat Diop une liberté provisoire, assortie d’une assignation à résidence avec port du bracelet électronique. Selon le quotidien Libération, le parquet entend former un pourvoi en cassation ce jeudi, suspendant ainsi l’exécution de la mesure favorable à l’ancien ministre des Sports.

Directeur général de la LONASE au moment des faits, Lat Diop reste donc en détention en attendant que la Cour suprême se prononce sur ce recours. Une décision qui pourrait sceller, ou non, la possibilité pour lui de bénéficier d’un aménagement de sa détention.

Mis sous mandat de dépôt depuis le 26 septembre 2024, Lat Diop fait face à de lourdes accusations : détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds portant sur une somme estimée à 8 milliards de francs CFA. Une affaire qui continue de secouer la sphère politico-financière du pays