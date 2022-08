Lat Mingué : »And Suxaali Sine Saloum » plébiscite Macky pour 2024

Le mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal » vient de se déterminer pour la prochaine Présidentielle de 2024. El Hadji Malick Guèye et Cie ont porté leur choix sur le Président Macky Sall comme leur candidat ou la personne qu’il leur indiquera pour la circonstance : »

Pour la prochaine élection présidentielle, nous , membres du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal », avons jeté notre dévolu sur Macky Sall ou celui qu’il nous indiquera. Son œuvre gigantesque pour le Sénégal, nous croyons qu’il est encore bon pour le pays. Il doit poursuivre ses réalisations louables « , a dit El Hadji Malick Guèye, ancien député libéral. Le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal »: »

Aujourd’hui, nous sommes plus que mobilisés pour soutenir notre candidat Macky. Comme lors des dernières consultations électorales, nous allons nous distinguer pour sa victoire en 2024. Tous les responsables au niveau local comme le Maire Dr Macoumba Diouf sont, déjà, à pied d’œuvre « .