Le braqueur de la Banque BOA (Yoff) est membre d’un corps d’élite

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Un braquage avorté a eu lieu à l’agence BOA de Yoff. Ce mercredi, peu avant midi, le mis en cause, masque à oxygène au visage, a fait irruption dans la banque après y avoir lancé une grenade lacrymogène. Il fonce vers une caisse, s’empare d’une forte somme d’argent puis quitte les lieux.

L’assaillant sera rattrapé par la foule et démasqué : Libération renseigne qu’il s’agit de M. Faye, membre d’un corps d’élite des forces de défense et de sécurité. Le journal ne donne pas plus de détails, mais souligne que vu le profil du braqueur, l’enquête, initialement conduite par la brigade de la Foire, a été finalement confiée à la Section de recherches de Colobane.