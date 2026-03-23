LE CHEPTEL DE MASSALY CAMBRIOLEE, 700 MILLIONS FCFA DE PERTES : Le Rassemblement des Travailleurs du Sénégal exige une enquête

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Face aux informations préoccupantes faisant état du cambriolage d’un important cheptel appartenant à mon frère Mouhamadou lamine Massaly, Boubacar Fall, Coordonnateur du Rassemblement des Travailleurs du Sénégal exprime sa profonde indignation et sa solidarité totale au leader de l’UNR. In extenso sa déclaration.

Cet acte, qu’il soit le fait de simples criminels ou qu’il s’inscrive dans une logique plus trouble, constitue une atteinte grave non seulement aux biens d’un citoyen, mais aussi à la stabilité et à la sécurité de nos communautés rurales. Le vol de bétail, au-delà de sa valeur économique, touche à la dignité, au travail et aux moyens de subsistance de toute une famille, voire d’un territoire entier.

Nous appelons les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cette affaire dans les plus brefs délais. Il est impératif que les responsables soient identifiés, poursuivis et sanctionnés avec la plus grande fermeté, afin de restaurer la confiance et de dissuader toute récidive.

Nous invitons également l’ensemble des citoyens à la vigilance et à la solidarité. Dans des moments comme celui-ci, l’unité est notre meilleure réponse face à l’insécurité et à toute tentative de déstabilisation, quelle qu’en soit l’origine. À Massaly, nous adressons un message clair : vous n’êtes pas seul. Votre combat est le nôtre, et nous resterons mobilisés jusqu’à ce que justice soit rendue.

Boubacar Fall, Coordonnateur Rassemblement des Travailleurs du Sénégal