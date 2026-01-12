Le député Mouramani Kaba Diakite appelle à défendre SofCare

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La société SofCare peut compter sur le soutien d’un député du peuple. Dans une tribune publiée sur sa page Facebook, le député Mouramani Kaba Diakite invite à « protéger Softcare contre les prédateurs et autres lobbys pharmaceutiques importateurs de produits hygiéniques tout en protégeant notre santé publique »

« Protégeons nos partenaires et notre santé publique »

« En attendant les conclusions de la commission parlementaire et des missions d’inspection, compte tenus des enquêtes que j’ai personnellement menées en tant qu’élu et représentant du peuple, je peux soutenir sans aucun risque de me tromper que la société Softcare est en règle », souligne-t-il.

Avant d’ajouter : « Je ne vais pas obstruer le travail des commissions, mais à l’issue des résultats positifs qui en découleront inéluctablement, tous ceux qui ont failli salir l’intégrité de ce champion de notre économie devront le payer au prix le plus cher. Car ils auront aussi promu la peur auprès de nos compatriotes et balafré notre santé publique. »

Softcare a injecté 20 milliards dans les caisses de l’Etat entre 2 ans

« Implantée en 2022 seulement et respectueuse de toutes les lois et règles qui régissent l’entreprenariat, Softcare a injecté 20 milliards dans les caisses de l’état entre 2023 et 2025 tout en employant des milliers de nos compatriotes », révèle-t-il

« C’est d’ailleurs cela qui explique notre indignation devant le comportement de notre collègue Guy Marius Sagna », dit-il. Avant de s’interroger : « Pourquoi se débat il ? Pourquoi attaque-t-il le directeur de l’ARP et le Ministre de la Santé? Quels intérêts défend t-il alors qu’il était dans une hibernation qui ne dit pas son nom? Est-il le bras armé de certains lobbys de l’importation de produits d’hygiène ? »

Qui a une fois vu un compatriote se plaindre d’effets indesirables dus à l’usage des produits Softcare? Salir Softcare, c’est affaiblir le tissu industriel et le secteur de l’emploi du Sénégal..

Dans quelques jours, je ferai part au peuple de toutes les manigances derrière ces attaques mal cachées dans un lobbying malsain.