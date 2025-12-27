Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Farba Ngom face a la justice une convocation imminente thumbnail

Le frère de Farba Ngom a quitté Rebeuss

27 décembre 2025 Société

Demba Ngom, frère du député Farba Ngom, et son co-prévenu Abdou Aziz Kane sont sortis de prison. Libération rapporte que la décision de mise en liberté rendue lundi dernier par la Chambre d’accusation financière est devenue effective, le parquet n’ayant pas interjeté appel.

Toutefois, précise la même source, cette liberté reste sous contrôle : les deux hommes ont été placés sous surveillance électronique.


Pour rappel, ils avaient été interpellés en avril dernier par la Division des investigations criminelles (DIC). Ils sont poursuivis pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux dans une affaire portant sur la somme de 31 milliards de francs CFA retracés par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).

Tags

Vérifier aussi

SAPEUR

Sa famille le recherche depuis 10 ans, il est retrouvé mort à l’arrêt 27…

Découverte macabre à la commune de Wakhinane-Nimzatt, à Guédiawaye, mercredi soir. Massamba Faye, âgé de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved