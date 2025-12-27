Le frère de Farba Ngom a quitté Rebeuss

Partager Facebook

Demba Ngom, frère du député Farba Ngom, et son co-prévenu Abdou Aziz Kane sont sortis de prison. Libération rapporte que la décision de mise en liberté rendue lundi dernier par la Chambre d’accusation financière est devenue effective, le parquet n’ayant pas interjeté appel.

Toutefois, précise la même source, cette liberté reste sous contrôle : les deux hommes ont été placés sous surveillance électronique.

Pour rappel, ils avaient été interpellés en avril dernier par la Division des investigations criminelles (DIC). Ils sont poursuivis pour complicité d’escroquerie et blanchiment de capitaux dans une affaire portant sur la somme de 31 milliards de francs CFA retracés par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif).