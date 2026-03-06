«Le gouvernement est en train de distribuer en catimini l’aide à la presse»

Partager Facebook

Après deux ans de blocage, le gouvernement procède à la distribution de l’aide à la presse, mais cela se fait en catimini, selon le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps), Mamadou Ibra Kane. Selon lui, des médias créés après 2024 sont bénéficiaires au détriment de grands groupes de presse totalement exclus.

«Après deux ans de blocage, ils sont en train de distribuer, en catimini, l’aide à la presse. Jusqu’au moment où on parle, aujourd’hui (hier) 4 mars 2026, ils sont en train de distribuer l’aide à la presse qui avait été votée depuis décembre 2024. Mais, compte tenu du fait qu’ils ne voulaient pas donner des moyens financiers à ceux qu’ils considèrent comme leurs adversaires politiques, ils ont traîné jusqu’à aujourd’hui. C’est quand la Cour suprême a rendu l’arrêt sur l’annulation de la plate-forme d’enregistrement et de la commission de validation qu’ils ont commencé à se réveiller et tenter un peu de rectifier. Et, là également, il y a un manquement extrêmement grave qui démontre toute l’opacité qui entoure cette aide à la presse. Le ministère de la Communication n’a pas sorti un arrêté de répartition du fonds d’appui et de développement de la presse, ensuite, la liste des bénéficiaires n’est pas révélée. Mais nous avons connaissance des médias qui ont reçu des fonds parce que nous avons mené nos enquêtes en tant que journalistes. Parmi les bénéficiaires, il y a les nouveaux alliés politiques, des médias qui, malheureusement, ont rompu avec notre déontologie. Il y a même de nouveaux groupes de presse qui ont été créés après l’alternance politique de 2024 et qui bénéficient de fonds. Au même moment, les grands groupes de presse sont exclus. Tous les grands groupes de presse, dont le vôtre (Gfm), ne font pas partie des bénéficiaires de l’aide à la presse. Il y a au moins trois grands groupes de presse qui sont totalement exclus de ces fonds-là. Parce que simplement, le nouveau régime ne voulait pas donner de fonds publics à ceux qu’ils considéraient comme des adversaires ou des ennemis politiques. D’autres groupes également très importants au Sénégal, très significatifs, n’ont pas bénéficié de l’aide à la presse 2025. Et, ils appellent certains pour leur demander de déposer encore ou de compléter certains documents, alors que nous nous trouvons au mois de mars. Si le ministre veut être un républicain, il n’a qu’à assumer ses responsabilités et sortir un arrêté de répartition pour qu’on fasse du ‘’Jub Jubal Jubanti’’».