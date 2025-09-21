Le Kankourang l’attaque, il le tue

Partager Facebook

Un fait inédit s’est produit dans la nuit d’hier à Ngaparou, département de Mbour. Un Kankourang a perdu la vie après une altercation violente. Selon les premières informations recueillies, l’individu mis en cause, qui aurait lui-même subi des violences de la part du Kankourang, a été arrêté par les forces de l’ordre.

D’habitude, on rapporte des cas d’agressions ou de violences exercées sur la population par les Kankourangs. Ce drame marque donc un revirement de situation, où c’est le gardien des rites initiatiques lui-même qui a été victime mortelle.