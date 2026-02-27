Uploader By Gse7en
Les choses se compliquent pour la TikTokeuse F. Traoré

27 février 2026 People

Déjà placée sous information judiciaire pour détention et trafic de crack, la TikTokeuse F. Traoré, dite Imane (21 ans), voit son dossier se compliquer. Ce jeudi, à la faveur d’un retour de parquet, elle a été extraite de sa cellule pour être placée en garde à vue à la Division spéciale de cybersécurité (DSC).

Selon le quotidien Libération, la jeune influenceuse est désormais visée par une plainte pour escroquerie organisée. Elle est soupçonnée d’avoir profité de sa notoriété sur TikTok pour promouvoir, lors de ses « lives », des jeux présentés comme « win-win », promettant des gains rapides et importants en échange d’une mise de départ via un lien Telegram.

 

 

Une vidéo devenue virale depuis son arrestation la montrerait exhibant un million de francs CFA afin d’attirer davantage de participants. Cette nouvelle affaire s’ajoute à son interpellation du 21 février dernier à la Cité Yves Niang, où elle avait été arrêtée avec des membres de son groupe en possession de crack.


Imane Traoré doit être de nouveau déférée ce vendredi devant le parquet de Pikine-Guédiawaye pour répondre de cette procédure distincte.

