Le panier “Ndogou”de Dias-père au Dg de l’Anamo affole la toile

Jean Paul Dias a offert un panier “Ndogou” à Maodo Malick Mbaye. Sur sa page Facebook, le Dg de l’Anamo félicite Dias-père.

“Merci au Doyen Mr le Ministre Jean Paul Diaz Envoyé Spécial du Chef de l’Etat Macky Sall

En ce mois béni de Ramadan , pour moi , recevoir un panier Ndogou d’un concitoyen de confession chrétienne est un charme même si les exemples foisonnent chez nous Mais cela provient de Mr Jean Paul Diaz brillant énarque et homme politique l’acte revêt alors un caractère symbolique rayonnant pour l’homme politique que je suis , le citoyen sénégalais que je demeure mais l’homme d’Etat que j’aspire à devenir.

« Doyen , le message est bien reçu et je vous assure que je battrai à poursuivre cette voie en continuant à parfaire quotidiennement ma conduite à tous les niveaux. Que votre compagnonnage avec le Président MACKY Sall dont vous êtes l’Envoyé Spécial perdure et se solidifie davantage au service exclusif du Sénégal »

Chers amis et concitoyens Donnons-nous du plaisir à rendre publics des actes seigneuriaux de cette nature.”