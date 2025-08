Le PM Sonko en Turquie : Les dessous d’une visite

Partager Facebook

Le Premier ministre, Ousmane Sonko est attendu en Turquie pour une visite officielle du 6 au 10 août 2025.

‎Le Premier Ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, effectuera une visite officielle en République de Turquie du 6 au 10 août 2025. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques, économiques et sociales entre Dakar et Ankara.

‎

‎Point d’orgue de cette visite, une rencontre est prévue avec la communauté sénégalaise résidant en Turquie. Elle se tiendra le samedi 9 août à 20h00 à l’hôtel Le Méridien, à Istanbul. À cette occasion, le chef du gouvernement échangera directement avec les Sénégalais établis dans le pays afin de recueillir leurs préoccupations, renforcer les liens avec la diaspora et partager la vision du gouvernement sénégalais.

‎

‎Pour assurer une bonne organisation de cette rencontre, l’Ambassade du Sénégal à Ankara a invité la Fédération des Associations sénégalaises en Turquie, l’Association des Sans-papiers et l’Association des Étudiants sénégalais à désigner chacune entre 10 et 20 représentants.

‎

‎En marge de cette visite, un Forum économique sénégalo-turc se tiendra le même jour, le 9 août à partir de 09h00, également à l’hôtel Le Méridien. Ce forum réunira des acteurs économiques des deux pays et visera à dynamiser les échanges commerciaux et les partenariats stratégiques.