Le port de Bargny-Sendou officiellement livré d’ici la fin de l’année 2026

La plateforme portuaire de Bargny-Sendou devrait être officiellement livrée à l’État du Sénégal d’ici la fin de l’année 2026. L’annonce a été faite à l’issue d’une audience accordée, mercredi 4 février 2026, par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, au directeur financier de Senegal Minergy Port (SMP), Alexander Zalocosta, informe lesoleil.sn visité par Senego.

Reçu dans l’après-midi au Palais de la République, le responsable de SMP a présenté au chef de l’État un point d’étape détaillé sur l’état d’avancement des travaux de cette infrastructure stratégique, située à environ vingt kilomètres au sud de Dakar.

Destiné à devenir un hub majeur en Afrique de l’Ouest pour le traitement du vrac solide et liquide — notamment les minerais, phosphates, céréales et hydrocarbures — le port de Bargny-Sendou est appelé à jouer un rôle central dans la modernisation du système portuaire national.

Selon la Présidence de la République, la livraison de cette plateforme portuaire est prévue pour la fin de l’année en cours, marquant une étape décisive dans la mise en service de cette infrastructure d’envergure.

Ce projet structurant vise, par ailleurs, à désengorger le Port autonome de Dakar, tout en renforçant les capacités logistiques du Sénégal dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie et les mines. Il s’inscrit pleinement dans les priorités nationales en matière de développement des infrastructures maritimes et de consolidation de la souveraineté économique du pays.