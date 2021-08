Le rappeur Julio arrêté

L’artiste rappeur Souleymane Ndiaye alias “Julio l’absolu” a été arrêté et placé en garde en vue à la Dic. Il est poursuivi pour outrage au ministère du culte et provocation d’acte d’intolérance entre communautés religieuses. Ce, suite à sa chanson polémique intitulée “Tarikha”.

«En effet, le titre “Tariixa” date du 20 mai 2020 (1 an et 3 mois, à ce jour). Cette chanson avait pour unique but de faire la promotion de la belle cohabitation des musulmans au Sénégal. Elle a été publiée dans un contexte où l’espace public était marqué par une concurrence et des polémiques, qui découlaient d’émissions télévisées utilisées par certains comme arme de concurrence ou ”plateau champs de bataille confrérique” (durant le ramadan)», fait-on savoir.