Le réseau de fraude aux rendez-vous d’ambassades démantelé

16 septembre 2025 Société

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (Dnlt) a démantelé un vaste réseau de fraude aux rendez-vous d’ambassades. Quatre personnes, Mbaye Fall, Abdoulaye Sano, Amidou Dramé et Saliou Diallo, ont été déférées au parquet lundi pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, corruption et complicité.

L’affaire a éclaté après un signalement de l’ambassade de France sur des dossiers suspects, rapporte Libération. Les enquêteurs ont découvert un système bien huilé : des candidats, attirés par des « rendez-vous express » pour un dépôt de visas, payaient 175.000 Fcfa chacun à Mbaye Fall, gérant de l’agence « Al Hassan Salam Travel ». Ce dernier s’appuyait sur des complicités internes à Vfs, où des agents truquaient les plannings et inséraient de faux documents, notamment de prétendues formations en doctorat.

Selon l’enquête, Mbaye Fall collaborait avec Moussa Diallo, employé de Vfs, et Ousmane Diack Lecor, du centre de collecte pour l’Espagne et l’Italie. Ces derniers faisaient passer les dossiers directement, en impliquant d’autres agents, dont Abdoulaye Sano à la salle biométrique et Amidou Dramé à la sécurité.


Si plusieurs mis en cause ont été arrêtés, d’autres, comme Ousmane Diack Lecor, restent activement recherchés. Les autorités promettent de poursuivre les investigations afin d’assainir le système.

