Le Sénégal enregistre un nouveau cas de variole du singe

24 septembre 2025 Société

Un nouveau cas de variole du singe vient d’être détecté au Sénégal L’annonce a été faite par le Ministère de la Santé.

Un nouveau cas confirmé de Mpox au Sénégal, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué, lequel  renseigne qu’il s’agit d’un Sénégalais résidant au Sénégal, qui a présenté des signes évocateurs de la maladie depuis le 11 septembre 2025.

Il a été reçu en consultation au Service des Maladies Infectieuses de l’Hôpital de Fann le 21 septembre 2025, où il a été hospitalisé. Le prélèvement réalisé a été confirmé positif par le laboratoire le 22 septembre 2025, renseigne le ministère.

Selon la même source, l’enquête épidémiologique a permis d’identifier 20 personnes ayant été en contact avec le patient. «À ce stade, aucun lien n’a été établi entre ce deuxième cas et le premier cas confirmé de Mpox, ni avec les personnes contacts du premier patient», informe le communiqué.


Le ministère de la Santé assure que toutes les mesures sont mises en œuvre pour prévenir toute propagation. Cependant, il invite chacun à la sérénité, à suivre les recommandations et à se rapprocher de la structure sanitaire la plus proche en cas d’apparition de signes évocateurs.

