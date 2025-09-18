Le Sénégal lance les Diaspora-Bonds ce jeudi

Partager Facebook

le Sénégal lance ce jeudi ses premiers « Diaspora-Bonds », une émission d’obligations d’État réservée aux Sénégalais de l’étranger. Annoncée par le Premier ministre, Ousmane Sonko lors d’une rencontre avec la diaspora à Milan (Italie), cette initiative vise à mobiliser directement l’épargne des expatriés pour financer des projets structurants, faisant ainsi d’eux « des acteurs privilégiés de la transformation nationale ».

Selon les informations du Trésor public citées par le journal Libération, l’objectif est de lever 300 milliards de F CFA. Les obligations, d’une valeur unitaire de 10 000 F CFA, offriront des taux d’intérêt attractifs compris entre 6,40% et 6,45% pour des maturités variant de 3 à 10 ans.

Les modalités de remboursement sont précisées : celui-ci sera semi-annuel, et interviendra après une période de différé (un an pour les obligations à 3 ans, deux ans pour celles à 5 et 10 ans).

Contrairement à ce que son nom suggère, le Trésor public indique que « cette offre de placement est ouverte aux citoyens sénégalais, à la diaspora, aux investisseurs privés et institutionnels de l’UEMOA et hors UEMOA ». L’opération se fera dans le cadre d’un Appel Public à l’Épargne (APE).