Législatives 2022 et Contre-performances de BBY :  Khouma mouille les faucons du Palais

Ablaye Khouma, le jeune responsable politique de l’Alliance Pour la République (APR) à Kaolack ne digère toujours pas les contre-performances réalisées par la Coalition présidentielle BBY lors des dernières élections législatives. Dans une interview TV accordée à Senego, le natif de Kaolack n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour désigner d’un doigt accusateur les principaux responsables de ces résultats poussifs enregistrés par le camp présidentiel. Selon lui, les proches collaborateurs regroupés autour de Mammouth Saleh ont orchestré un complot sur le dos du Président Macky SALL.

« Les faucons du Palais à l’image de Mammouth Saleh sont à l’origine de ces résultats désolant enregistrés par BBY. Ils ont abusé de la confiance du président Macky SALL pour influencer sur le choix des têtes de listes au niveau des départements comme ce fut le cas à Kaolack. Ils n’ont pas joué franc jeu. Mammouth Saleh et sa bande ont porté un lourd tribut à notre Coalition présidentielle BBY qui auparavant, a toujours remporté des élections avec la manière. J’invite le Président Macky SALL à prendre ses responsabilités et tirer les conséquences de ces résultats regrettables », tonne Ablaye Khouma.

Pour le responsable politique de Kaolack, le président Macky SALL doit nettoyer en profondeur son entourage sans complexe pour engager sereinement la prochaine élection présidentielle de 2024.

Interpellé sur le cas de Kaolack, sa base politique et affective, Ablaye Khouma, toutes griffes dehors, tire sur Pape Demba Bitèye qui avait dirigé la liste départementale. Il lui reproche d’être incapable de réunir les gens autour de l’essentiel et de la concorde pour une dynamique unitaire pour la victoire de Bby à Kaolack, au soir du 31 juillet 2022.

« Pape Demba ne travaille pas pour le Président Macky Sall. Il ne travaille pas pour Bby non plus. Il n’a aucun respect pour nous autres responsables du Parti à Kaolack beaucoup plus méritant que lui. Il travaille pour son propre intérêt et Macky Sall ne l’intéresse pas. Le choix porté sur lui diriger la liste départementale de BBY est un véritable accident de l’histoire politique du pays », a tonné Ablaye Khouma.