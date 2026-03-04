Les 2 amies cadres à la Sonatel, le marché fictif de la mairie de Dakar et les bijoux en or de 4 millions FCFA volés

Partager Facebook

Après avoir fait miroiter à son amie Ndèye Diaffé Cissé un marché fictif avec la mairie de Dakar pour lui prendre ses bijoux en or estimés à plus de 4 millions de F Cfa, Catherine Lydia Marcelle Ndiaye a été reconnue coupable d’escroquerie puis condamnée à 6 mois de prison assortis du sursis et à lui payer 10 millions de F Cfa de dédommagement.

Pour que Ndèye Diaffé Cissé traîne en justice sa meilleure amie Catherine Lydia Marcelle Ndiaye, il fallait une raison valable. Et il faut dire qu’elle avait une bonne raison de le faire : les bijoux en or qu’elle avait reçus comme dot ont été dissipés par celle qu’elle croyait être aussi sa sœur. Ces deux cadres qui travaillent à la Sonatel ont soldé leurs comptes devant le tribunal correctionnel de Dakar avant-hier. Ndeye Diaffé explique au juge que lorsque son antagoniste l’a contactée courant 2023, elle lui a confié avoir gagné un marché au niveau de la mairie de Dakar. C’est ainsi que Catherine lui a demandé ses bijoux en or d’une valeur de 4.493.000 F Cfa, pour une garantie qui ne dépasserait pas 15 jours. Hélas, dit-elle, non seulement cette date a été largement dépassée, mais elle n’a jamais reçu ses bijoux après de nombreuses réclamations.

La prévenue, Catherine Lydia Ndiaye, a contesté l’existence de ce marché fictif dont son amie Ndèye Diaffé Cissé a fait état et avec lequel elle l’aurait appâtée. Néanmoins, elle a reconnu avoir reçu ces bijoux de la part de cette amie avec qui elle travaille à la Sonatel et qu’elle dit avoir prise sous sa coupole.

Cathérine nie avant de passer à table

Réfutant l’escroquerie, Catherine a indiqué avoir pris ses bijoux sur demande de son amie pour aider son époux qui avait des problèmes financiers. « Mon mari était dans des difficultés financières. Quand je m’en suis ouverte à mon amie Ndèye Diaffé Cissé, elle m’a donné ses bijoux en me proposant la vente puisqu’elle estimait qu’ils étaient dépassés. Mais ce n’était pas une question de marché pour la ville de Dakar. C’est après ça que je lui ai parlé de ce marché, mais ce n’était pas par rapport à ces bijoux. Elle m’a donné ses bijoux pour aider mon mari. Je n’avais aucune intention de l’escroquer », a déclaré la mise en cause.

Malheureusement pour elle, Ndèye Diaffé Cissé a exhibé en guise de preuves devant le tribunal des notes vocales dans lesquelles elle parlait du marché.

La prévenue, mise devant le fait accompli, a reconnu qu’il s’agissait de sa voix.

La partie civile réclame 15 millions

Pour le compte de la partie civile, Me Serge Diédhiou a réclamé 15 millions à titre de dommages et intérêts. La robe noire estime que cette somme ne parviendra pas à effacer cette trahison. D’après toujours l’avocat, c’est une compensation puisque sa cliente a subi un lourd préjudice parce qu’elle a perdu les liens qu’elle avait avec ces bijoux qu’elle a reçus lors de son mariage.

Le procureur a requis 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis et une amende de 100.000 F Cfa contre Catherine Lydia Ndiaye pour escroquerie. Me Moussa Cissé, l’avocat de cette dernière, a rappelé que les deux parties étaient dans un cadre de confiance. Me Cissé a d’autre part indiqué que ce n’est pas l’existence de ce marché qui l’a poussée à donner ses bijoux à la prévenue. Le conseil a finalement demandé au tribunal de constater l’absence d’infraction et de condamner sa cliente à rembourser le montant initial des bijoux, tout en ne tenant pas compte de l’évaluation que la partie adverse a faite. Malheureusement, Catherine Lydia Marcelle Ndiaye a été reconnue coupable puis condamnée à 6 mois de prison assortis du sursis et à payer 10 millions de F Cfa à son amie en guise de réparation. Elle a été aussi condamnée à payer une amende de 50.000 F Cfa.

Les ECHOS