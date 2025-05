Les deux frères de Farba sous surveillance électronique

Partager Facebook

Une bouffée d’oxygène pour Ismaïla Ngom et son frère Birane. Hier, en effet, le mandat de dépôt ne leur a pas été décerné, conformément aux réquisitions du procureur financier. A la suite de leur face à face avec le juge d’instruction du Pool judiciaire financier, les frères de Farba Ngom ont été placés sous bracelet électronique. Plus chanceux que leur frère, Ils ont donc pu rentrer chez eux après avoir été inculpés.

Dans son réquisitoire, le Procureur a visé les faits d’association de malfaiteurs en groupe criminel organisé, blanchiment de capitaux pour un montant de 125 milliards contre tout le monde ; complicité d’escroquerie portant sur des deniers publics contre Birane et Ismaïla Ngom, mais également Amadou Macky Sall, Abdou Karim Mbacké, Ndèye Seynabou Ndiaye et X et abus de biens sociaux contre Ismaïla et Birane Ngom, mais aussi Tahirou Sarr, Mamadou Racine Sy, Amadou Macky Sall et Ndèye Seynabou Ndiaye. Le Procureur a également demandé le mandat de dépôt contre tous à l’exception de Bocar Mamadou Daff contre qui il a requis le placement sous contrôle judiciaire.

Les accusations émanant du rapport de la Centif

S’agissant des reproches faits aux deux frères de Farba Ngom, le Procureur s’est fondé sur le rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) qui a relevé une émission par la société Sofico de Tahirou Sarr de 14 chèques d’un montant cumulé de 5.300.000.000 francs au bénéfice de la Scp Tidiania liée à Farba Ngom, puisqu’ayant comme gérant statutaire Ismaïla Ngom qui en détient 90% des parts. Ces chèques, si l’on en croit les conclusions de la Centif, ont fait l’objet d’une remise au paiement à la banque Nsia, «Agence Prestige Blue», sise aux Almadies, à différentes dates. La Centif précise que ces remises de chèques ont été suivies de plusieurs retraits en espèces, en faveur de Ismaïla Ngom. Et ce n’est pas tout, il y a également l’enregistrement au crédit du compte bancaire précité, le 16 août 2023, d’un virement de 2,5 milliards provenant une nouvelle fois de la société Sofico SA qui avait auparavant, selon la Centif, reçu un virement de 17 milliards du compte de l’Etat.

Ismaïla Ngom est accusé d’avoir fait deux retraits à la suite de ce virement, d’un milliard chacun, en espèces, en 2023. Il y a en outre l’enregistrement au crédit du compte n°003313… logé à la Nsia au nom de la Scp Doworou, détenue et dirigée à 90% par Ismaïla Ngom, de 12 virements d’un montant de 6 milliards de nos francs, en juillet 2020. Ces fonds proviendraient, selon le rapport de la Centif, du remboursement des bons de caisse mis en place par la société Sofico, le 7 juillet 2020. L’instruction va permettre de tirer au clair cette affaire. Pour l’heure, les inculpés sont présumés innocents.