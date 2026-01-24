Les Lions « empoisonnés » : Jacobs explore une piste

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Cinq jours après la finale tendue de la Coupe d’Afrique des Nations remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0), le défenseur sénégalais Ismaïla Jakobs est revenu sur la polémique liée aux malaises survenus au sein de la Tanière.

Le jour de la finale, trois joueurs de l’équipe nationale sénégalaise ont été victimes de malaises successifs. Krépin Diatta, initialement titulaire, a été contraint de déclarer forfait après avoir ressenti une mauvaise sensation dès la descente du bus. Quelques minutes plus tard, Ousseynou Niang a présenté des symptômes similaires alors qu’il s’échauffait avant le coup d’envoi. En cours de rencontre, Pape Matar Sarr, qui se préparait à entrer en jeu, a également été pris d’un malaise.

Par mesure de précaution, les trois joueurs ont été évacués vers un hôpital de Rabat, où ils ont été placés sous observation. Ce n’est que le lendemain de la victoire sénégalaise qu’ils ont quitté l’établissement hospitalier pour rejoindre le groupe et rentrer à Dakar.

Si la Fédération sénégalaise de football (FSF) n’a communiqué aucun détail officiel sur ces incidents, Ismaïla Jakobs, aujourd’hui joueur de Galatasaray, a apporté sa version des faits. Selon lui, après analyse de la situation, ses trois coéquipiers auraient été victimes d’un empoisonnement. Le défenseur reconnaît toutefois ne disposer d’aucune preuve formelle pour étayer cette affirmation.