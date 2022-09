Les pays d’Afrique de l’Ouest et du centre en croisade contre l’hésitation vaccinale

L’initiative pour l’amélioration des vaccins en Afrique de l’Ouest et du centre (IPAVAOC) a tenu une réunion de haut niveau pour mobiliser les efforts mondiaux régionaux et nationaux en faveur de la vaccination contre le Covid 19. Occasion saisie par les 5 ministres de la santé présents à cette rencontre de faire le plaidoyer pour une sensibilisation sur l’hésitation vaccinale chez les populations.

L’accélération de la vaccination est devenue une urgence chez les pays africains. En marge de la rencontre de l’initiative pour l’amélioration des vaccins en Afrique de l’Ouest et du centre (IPAVAOC), les cinq ministres de la santé africains ont fait le plaidoyer pour faire face à l’hésitation vaccinale. Selon Dr Marie Khemess Ngom Ndiaye, des recommandations pertiennetes ont été formulées avec l’engagement des chefs d’Etat africains. « Nous avons noté qu’il faut une disponibilité des vaccins et elle est réelle car nous avons le soutien des chefs d’Etat et l’accompagnement de Covax. Nous avons discuté pour sensibiliser davantage afin éviter l’hésitation vaccinale contre la covid 19 », soutient le ministre. De son avis, il urge d’avoir une forte participation des peuples avant d’aller se faire vacciner. « Il faut expliquer les populations par rapport à tout cela. Nous sommes tous sur des plans d’action et il faut- aller à la concrétisation », dit-elle. A l’en croire, face aux nombreux défis, un changement de paradigmes est nécessaire pour la vaccination des populations.

En marge de cette rencontre sanctionnée par une résolution des parties prenantes, il a été noté une faible couverture vaccinale globale, des problèmes d’approvisionnement logistique, l’accès limité à certaines zones difficiles, la difficulté à vacciner toutes les populations vulnérables, la désinformation et divers facteurs exerçant une emprise délétère sur l’adoption du vaccin dans les communautés de la région. Les parties prenantes ont invité les gouvernements et els institutions partenaires de développement de la santé dans les pays atteignant des niveaux plus élevés de taux de vaccination à diffuser les enseignements tirés et les meilleures pratiques dans toute la région.

NGOYA NDIAYE