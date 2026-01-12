Les prévisions météo pour chaque région

Partager Facebook

L’ANACIM a émis son bulletin météo n°011, valable du 11 janvier 2026 à 12h00 au 12 janvier 2026 à 12h00. Selon les prévisions de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie du Sénégal (ANACIM), le ciel sera ensoleillé sur la majeure partie du pays durant la journée. Cependant, des passages nuageux sont attendus durant la nuit sur le littoral nord, notamment sur l’axe Dakar – Saint-Louis.

Une légère hausse des températures journalières est prévue dans les régions de l’Est et du Centre, avec des maximales pouvant atteindre 35 °C. Le long de la côte, le temps restera relativement doux. La fraîcheur nocturne et matinale persistera sur l’ensemble du pays, avec des températures minimales comprises entre 15 et 21 °C. Les visibilités seront généralement bonnes et les vents, de secteur nord, souffleront avec une intensité faible à modérée sur l’ensemble du territoire.

En ce qui concerne les prévisions par région, l’ANACIM a détaillé les conditions météorologiques pour chaque département. À Thiès, y compris Tivaouane et Mbour, des passages nuageux sont prévus avec des températures allant de 18°C à 32°C, et des vents de nord à nord-est faibles à modérés. À Saint-Louis, y compris Dagana, des passages nuageux sont également attendus avec des températures de 18°C à 30°C. Dans la région de Louga, y compris Podor et Linguère, des passages nuageux sont prévus avec des températures variant de 18°C à 33°C.

Pour la région de Diourbel, le temps sera ensoleillé avec des températures de 20°C à 33°C, et des vents de nord à est faibles à modérés. À Kaffrine, des conditions similaires sont prévues avec des températures pouvant atteindre 36°C. Dans les régions de Fatick et Kaolack, le temps sera également ensoleillé avec des températures respectives de 19°C à 34°C et de 20°C à 35°C.

Dans la région de Tambacounda, y compris Koumpentoum, le temps sera ensoleillé avec des températures pouvant atteindre 36°C. À Matam, des conditions similaires sont prévues avec des températures de 18°C à 35°C. Pour les régions de Kédougou et Kolda, le temps sera ensoleillé avec des températures de 20°C à 35°C et des vents de nord à est faibles à modérés.

Enfin, dans la région de Ziguinchor, y compris Bignona et Cap Skirring, le temps sera ensoleillé avec des températures de 20°C à 35°C. Pour la région de Sédhiou, des conditions similaires sont attendues avec des températures de 19°C à 35°C.

Ces informations détaillées ont été lues sur le site de l’ANACIM, conformément aux prévisions officielles de l’agence.