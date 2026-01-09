Les Sénégalais vont payer jusqu’à 8 millions F Cfa pour visiter les USA

Partager Facebook

Le Département d’État américain a annoncé la mise en place d’un système de visa sous caution. Les Sénégalais sont concernés et devront payer une caution remboursable entre 2.800.000 F Cfa 8.300.000 Cfa pour les visas ‘’Touriste’’ et ‘’affaires’’. La décision entrera en vigueur le mercredi 21 janvier 2026, selon le département d’Etat. Contactée, le consulat du Sénégal à New York dit être dans l’attente d’une communication officielle

Une caution obligatoire entre 5000 et 15.000 dollars

L’administration américaine continue de mettre en œuvre les nouvelles décisions de durcissement de l’immigration vers les Usa. Du moins pour certains pays comme le nôtre, puisque tout citoyen sénégalais, “heureux” d’être considéré comme éligible à un visa B1/B2 tourisme et affaires, devra, en plus des frais habituels, déposer une caution financière d’un montant fixé à 5000, 10.000 ou 15.000 dollars, soit 2,8 millions et 8,3 millions, selon l’appréciation de l’agent consulaire lors de l’entretien.

Cette caution vise à garantir que le voyageur respectera la durée autorisée de séjour aux États-Unis et quittera le territoire dans les délais. Elle lui sera donc remboursée le cas échéant.

Entrée et sortie limitées à trois aéroports américains

Autre contrainte majeure : les détenteurs d’un visa soumis à caution devront obligatoirement entrer et sortir des États-Unis par trois aéroports précis : Boston Logan International Airport (BOS), John F. Kennedy International Airport à New York (JFK) ou Washington Dulles International Airport (IAD).

Le non-respect de cette exigence peut entraîner un refus d’entrée sur le territoire ou une sortie non correctement enregistrée, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la restitution de la caution et les demandes futures de visa.

Dans quels cas la caution est-elle remboursée ?

La caution est automatiquement annulée et remboursée si : le départ du voyageur est enregistré avant ou à la date limite autorisée ; le visa est obtenu mais le voyage n’a finalement pas lieu ; l’entrée sur le territoire américain est refusée à la frontière. Le document rappelle que la caution peut être en revanche déclarée en infraction si le voyageur dépasse la durée de séjour autorisée, reste aux États-Unis sans quitter le territoire, tente de changer de statut, y compris en déposant une demande d’asile ou d’ajustement de statut.