LIGA: Le Real Madrid est prêt à faire une offre exceptionnelle pour recruter Kylian Mbappé

Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat au PSG, mais a fait savoir qu’il comptait rester en France. Sauf que la Casa Blanca est prête à envoyer du lourd pour le recruter dès cet été.

L’annonce a fait l’effet d’une bombe. Hier soir, les médias se sont emballés après la révélation au grand public de la lettre envoyée par le clan Mbappé au Paris Saint-Germain. Une lettre écrite il y a un an et dans laquelle Kylian Mbappé indique qu’il ne prolongera pas son contrat jusqu’en 2025. Une annonce qui a provoqué la colère des dirigeants parisiens, visiblement étonnés du timing et de la façon choisis par le clan Mbappé d’officialiser la nouvelle. Surtout, les Rouge et Bleu ont fait passer le message selon lequel leur étonnement est d’autant plus grand, car des discussions autour d’une prolongation étaient en cours.

Ce qui a poussé la famille Mbappé à réagir. « Kylian Mbappé et son entourage affirment n’avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l’année, excepté, il y a 15 jours pour annoncer l’envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n’a, par ailleurs, été évoquée. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été, mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire ».

Le Real a l’argent pour se payer Mbappé cet été

Depuis, la presse s’est emballée et beaucoup annoncent une volonté du Real Madrid de passer à l’action, non pas en 2024, mais dès cet été. Mbappé serait lui aussi pressé de rejoindre la Casa Blanca dans les semaines à venir. Ce que le joueur a toutefois démenti, insistant sur le fait qu’il sera toujours parisien la saison prochaine. Mais un tel discours pourra-t-il tenir si la Casa Blanca envoie du lourd ? Car selon L’Équipe, si les Merengues attendent un signe du Français, ils sont prêts à payer cher, très cher.

Le quotidien affirme que Florentino Pérez est prêt à signer un chèque de 200 M€ pour s’offrir le joyau parisien. Ça tombe bien, le PSG a estimé le prix de vente de son numéro 7 à 185 M€ minimum. Deux ans après avoir repoussé une offre de 180 M€ en provenance de Madrid, Paris restera-t-il toujours de marbre ? Malgré ses relations fraiches avec le Real Madrid, le club francilien semble cette fois prêt à vendre son buteur en cas de non prolongation. Au Bernabéu, en tout cas, tout est prêt : le budget prévu pour recevoir Mbappé il y a deux ans (indemnité transfert, salaire, etc…) est resté intact.