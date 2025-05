L’incroyable chute d’un faux juge

Partager Facebook

Samba Cor Dia Fall, 45 ans, a été déféré ce lundi au parquet de Dakar pour usurpation de fonction, usage de fausse qualité et extorsion de fonds, suite à une opération menée par la Brigade des affaires générales (BAG) de la Division des investigations criminelles (DIC). Il a été surpris en train de se faire passer pour un magistrat dans le bureau n°84 du Palais de Justice de Dakar, rapporte Libération. Selon le journal, l’alerte a été donnée par une magistrate en poste à Kaolack, F.K. Diouf, après avoir été informée par son beau-frère M. Diop convoqué par le mis en cause pour une prétendue médiation pénale. Suspectant une escroquerie, la magistrate a confirmé qu’aucun bureau dédié à ce type de médiation n’existait, ce qui a déclenché l’ouverture d’une enquête, détaille la même source. Qui poursuit : Il ressort des premiers éléments de l’enquête que le faux convoquait des justiciables dans un bureau qu’il occupait illégalement, et leur proposait de régler des contentieux judiciaires fictifs contre de l’argent. Il a notamment exigé un million de francs Cfa de M. Diop en échange d’une supposée clémence dans une affaire d’escroquerie.Une souricière a été montée avec la collaboration du parquet. Lors d’une rencontre avec M. Diop, en présence discrète d’un substitut du procureur, Samba Cor Dia Fall a réitéré ses menaces d’incarcération. Il a été arrêté en flagrant délit dans son bureau, où il s’était présenté comme « Président Samba Cor Dia Fall ».Lors de son audition, il a d’abord nié les faits, affirmant qu’il aidait un oncle magistrat. Mais face aux preuves, notamment les messages échangés et le témoignage d’un gendarme, il a fini par reconnaître une «maladresse».Le parquet a établi qu’aucun magistrat ne porte son nom, confirmant l’usurpation complète d’identité professionnelle, complète Libération.