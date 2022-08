Littérature: Amadou Saada Tall, sort son premier roman ” la Dictée de mon Âme” à 18 ans

Amadou Saada Tall, est un jeune étudiant guinéen, passionné de la littérature et de la science. A seulement 18 ans, il est auteur d’un ouvrage littéraire intitulé ” La Dictée de mon Âme”.

Dans ce document de 100 pages édicté par la structure “Innov Éditions Guinée “, dont la cérémonie de dédicace a eu lieu à Conakry ce samedi 26 décembre 2020, l’auteur a fait part de ses ambitions, sur le devenir de la jeunesse guinéenne.

« L’histoire de ma plume est encore récente, elle est née il y a deux ans et essaie de grandir. Elle parle de moi, de toi, de vous, et de nous. Elle est parfois rebelle et agressive, mais elle chante paix, amour et espoir. Elle symbolise cette bouillante envie de la jeunesse d’aujourd’hui de se démarquer. Cette jeunesse qui se veut maintenant au centre des décisions la concernant et concernant l’avenir de notre nation commune.

Cette jeunesse, qui n’attendra ni l’État, ni les autres pour se former, s’épanouir et réussir, mais qui voudrait quand même bénéficier du minimum de la part de monsieur État. Cette plume, c’est la main du scribe que je suis, celle qui écrit sous la dictée de mon âme.

Cette âme, qui comme celle de plusieurs autres jeunes essaie de trouver la voie, essaie de hausser le ton et de dire ce qu’elle pense, ce qu’elle vit et ce, à quoi elle aspire. Cette âme, elle vous parle sans langue de bois.

Et, dans vos esprits, elle voudrait que vous la voyiez comme une solution, au lieu qu’elle soit un problème», a longuement expliqué l’auteur, Amadou Saada Tall.