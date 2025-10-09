L’Ofnac cherche travailleurs

Partager Facebook

L’Ofnac via le ministère de la justice est à la recherche d’hommes et de femmes pour assurer les fonctions de membres de l’Office national de lutte contre la corruption, nouvelle version créé par la loi N’ 2025-12 du 03 septembre 2025. L’Ofnac a pour mission de lutter contre la corruption, l’enrichissement illicite et les pratiques assimilées. Mais aussi la proposition de réformes législatives et institutionnelles pour renforcer la lutte contre les problèmes cités plus haut.