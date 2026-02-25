Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
94900631 66524717

L’UGB reprend le combat

25 février 2026 Société


La coordination des étudiants de Saint-Louis(CESL) appelle à « 48 heures de cessation » de toutes activités pédagogiques.
Dans leur communiqué de presse, ces derniers exigent « le paiement intégral des rappels dus aux ayants droits, le maintien des acquis jusqu’à une révision concertée du décret n 2014-963 relatif aux allocations d’études ».
Toutefois, « la coordination des étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l’étudiant ».

Tags

Vérifier aussi

policeeeee

Trafic de faux bulletins : une étudiant et un surveillanr tombent

Un réseau de faussaires a été démantelé, le 22 février dernier, par les éléments du commissariat …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved