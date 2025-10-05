Lutte contre le paludisme : La grande offensive du PNLP dans les 12 communes de Pikine

Partager Facebook

Le Programme national de lutte contre le paludisme a lancé dans le département de Pikine la grande offensive contre l’anophèle, en ouvrant la Caravane Zéro Paludisme qui a pris fin, ce week-end à Grand-Mbao.

La Caravane Zéro Paludisme #HOP, initiée par l’honorable député Babacar Ndiaye avec l’appui conjoint de la Direction de la solidarité nationale et du Programme national de lutte contre le paludisme, qui a duré cinq jours, a permis de sillonner les 12 communes du département pour informer, sensibiliser et distribuer des moustiquaires imprégnées d’insecticides (MII) aux populations riveraines à travers les postes de santé.

La caravane a mobilisé tous les acteurs du département, notamment les parlementaires, les élus locaux et les acteurs communautaires, pour lutter contre le paludisme qui demeure un problème de santé publique majeur au Sénégal.

Le directeur général du Fonds de Solidarité Nationale, Dr Baïdy Niang, a salué l’initiative et souligné l’engagement du gouvernement à lutter contre le paludisme. « Cette caravane est un exemple concret de l’engagement du gouvernement à lutter contre le paludisme. Nous sommes ravis de voir que notre appui à cette initiative a porté ses fruits et nous allons continuer à travailler avec les différents acteurs pour lutter contre cette maladie », a-t-il déclaré. Le Dr Niang a également promis aux populations sinistrées une opération de saupoudrage et des kits alimentaires pour soulager les populations.

Le coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Paludisme, Pr Aliou Thiongane, a également salué l’initiative et souligné l’importance de la lutte contre le paludisme. « Le paludisme est une maladie qui peut être prévenue et traitée. Nous allons continuer à travailler avec les différents acteurs sectoriels pour éliminer cette maladie et améliorer la santé des populations », a-t-il déclaré. Le Pr Thiongane a visité les familles impactées par les eaux pluviales qui constituent des gîtes larvaires et leur a apporté réconforts et appuis en moustiquaires.

La caravane a permis de distribuer des moustiquaires imprégnées d’insecticides, de sensibiliser les communautés sur les moyens de prévention et de traitement du paludisme, et de renforcer les capacités des agents de santé communautaires. Le Pr Thiongane a souligné que « l’utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticide et la chimioprévention du paludisme sont des stratégies efficaces pour prévenir les cas de paludisme et réduire la mortalité palustre ».

Malgré les progrès réalisés, le Pr Thiongane a reconnu qu’il reste encore des défis à relever pour éliminer le paludisme, notamment la résistance aux insecticides et aux médicaments, les crises humanitaires et le manque de moyens. La variabilité climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent également avoir un impact sur la transmission du paludisme.

La caravane Zéro Paludisme #HOP est un exemple de mobilisation communautaire pour lutter contre le paludisme. Il est essentiel de poursuivre les efforts pour éliminer le paludisme et atteindre les objectifs de développement durable fixés par l’OMS, notamment réduire d’au moins 90% l’incidence du paludisme et la mortalité palustre d’ici 2030. La lutte contre le paludisme nécessite un engagement continu et une mobilisation de tous les acteurs pour réduire l’incidence du paludisme et la mortalité palustre.

Le Directeur Général du fonds de Solidarité nationale a promis d’étendre l’initiative en collaboration avec le programme national de lutte contre le paludisme pour la première phase à Touba, Matam, Podor et Saint-Louis… pour un maillage territorial.