Lutte contre le paludisme : le PNLP arme ses informaticiens

17 août 2025 Société 132 Voir

 

Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a organisé une formation pour ses professionnels de l’informatique sur la digitalisation de la Chimio-prévention saisonnière (CPS) et de l’Administration de Médicament de Masse (AMM). Cette initiative vise à renforcer les capacités de l’équipe pour une meilleure gestion des programmes de lutte contre le paludisme.

La CPS et l’AMM sont des stratégies clés pour prévenir et éliminer le paludisme dans les zones à risque. La digitalisation de ces programmes permettra une gestion plus efficace des données et une prise de décision éclairée.


Le coordonnateur du PNLP a exprimé sa satisfaction à la fin de la formation, soulignant l’importance de l’acquisition de nouvelles compétences pour une meilleure mise en œuvre des programmes de lutte contre le paludisme.

