Lutte contre le trafic de stupéfiants : Trois individus arrêtés à Aéré Lao avec 14 Kg de chanvre indien

La Brigade Territoriale d’Aéré Lao de la Gendarmerie nationale a démantelé un réseau de trafic de chanvre indien ce dimanche 26 janvier 2026. Trois individus de nationalité sénégalaise ont été interpellés aux environs de 5 heures du matin alors qu’ils circulaient à bord d’un véhicule Peugeot 407.

Selon le communiqué de la gendarmerie, 14 kilogrammes de chanvre indien cachés dans un sac d’aliments de bétail sur le siège passager avant ont été découverts. Le véhicule et une moto de marque Haojue ont été saisis, et les trois trafiquants présumés ont été placés en garde à vue.

Cette opération s’inscrit, selon les autorités, dans le cadre du plan de lutte contre le trafic de stupéfiants de la Gendarmerie nationale.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com