Lycée Seydina Limamoulaye : Un ouvrier chute du 3e étage et meurt

Un drame est venu assombrir, mercredi le chantier de reconstruction du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye.

Un ouvrier de 36 ans, est décédé mercredi après une chute depuis le troisième étage d’un bâtiment en construction au lycée Limamoulaye de Guédiawaye.

L’accident s’est produit alors qu’il descendait d’un échafaudage sans harnais de sécurité : les six ouvriers présents ne disposaient que de deux ceintures. En tentant de descendre par une fenêtre, il a glissé et a chuté violemment, détaille L’Observateur dans son édition de ce vendredi 29 août.

Grièvement blessé, il a succombé pendant son évacuation vers l’hôpital Principal de Dakar.