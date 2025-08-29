Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
Lycee Limamoulaye

Lycée Seydina Limamoulaye : Un ouvrier chute du 3e étage et meurt

29 août 2025 Faits divers

Un drame est venu assombrir, mercredi le chantier de reconstruction du lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye.

Un ouvrier de 36 ans, est décédé mercredi après une chute depuis le troisième étage d’un bâtiment en construction au lycée Limamoulaye de Guédiawaye.

L’accident s’est produit alors qu’il descendait d’un échafaudage sans harnais de sécurité : les six ouvriers présents ne disposaient que de deux ceintures. En tentant de descendre par une fenêtre, il a glissé et a chuté violemment, détaille L’Observateur dans son édition de ce vendredi 29 août.


Grièvement blessé, il a succombé pendant son évacuation vers l’hôpital Principal de Dakar.

Tags

Vérifier aussi

thumb 1260x800 68b086485a69d Hy3ftU7ktB

Pape Mamadou Seck a récemment donné le nom de son fils à Ousmane Sonko

Le militant de Pastef Pape Mamadou Seck décédé hier, avait récemment baptisé son fils au …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved