MAC de Linguere: El Malick Ndiaye offre un boeuf aux détenus  

Comme tous les Sénégalais, les détenus de la maison d’arrêt et de correction (MAC) de Linguère souhaitent célébrer le grand Magal de Touba. Ainsi, conscient de ce vœu des détenus, le Président de l’Assemblée Nationale El Hadji Malick, natif du Djoloff (terre de la Téranga) , offre un grand boeuf aux détenus de la MAC Linguère afin que ces derniers puissent célébrer le Magal de 2025 dans les lieux de la détention.

La cérémonie de remise de l’ animal ( le bœuf) a lieu ce lundi et elle ( cérémonie de remise) a été présidée par son chef de cabinet Khar Ndoffène Diouf accompagné d’ une très forte délégation composée de responsables du parti pastef de Dahra et de Linguère.

A en croire Khar Ndoffène Diouf , c’est dans un élan de solidarité que le président de l’ assemblée nationale El Hadji Malick Ndiaye a posé un tel geste de haute portée sociale au profit des prisonniers de la maison d’arrêt et de correction( MAC) de Linguère pour que ces détenus fêtent le magal de sur place .

Très satisfait de cet acte hautement solidaire du PAN , le régisseur de la MAC de Linguere, à cœur ouvert remercie infiniment le donateur ( le président El Hadji Malick Ndiaye) et son Chef de cabinet Khar Ndoffène Diouf qui est toujours fidèle à son patron ( El Hadji Malick Ndiaye).

Pour rappel, les bénéficiaires ( les détenus) à leur tour , saluent vivement l’élan de solidarité d’El Malick Ndiaye à leur endroit.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)