Macky a investi 400 milliards au Fouta

Le Chef de l’Etat a consenti des investissements énormes dans le Nord du pays. En 10 ans, Macky Sall a investi 400,2 milliards Fcfa dans 34 projets majeurs achevés dans les régions de Saint-Louis et Matam. Il s’agit d’infrastructures routières, scolaires et sanitaires, d’ouvrages hydrauliques et d’art, des ponts, des voiries, rapporte Le Soleil. Ce n’est tout. Le Président Sall a prévu d’injecter 330,7 milliards Fcfa entre 2021 et 2024 pour achever la modernisation du Fouta et du Walo.

