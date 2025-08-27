Macron-Diomaye : Les coulisses d’une audience à l’Elysée

Partager Facebook

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a eu un tête–tête avec Emmanuel Macron à l’Élysée pour un échange sur la revue des programmes de coopération bilatérale.

Le président Diomaye a été reçu à l’Élysée ce mercredi. Il a eu un petit-déjeuner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Au terme de celui-ci, il a fait le point sur leurs discussions.

Dans une atmosphère empreinte de cordialité, les deux Chefs d’État ont passé en revue les programmes de coopération et échangé sur le renforcement du partenariat rénové entre le Sénégal et la France, notamment dans les domaines de l’investissement, du commerce, de la défense et de la sécurité. Cette revue de la coopération sera à l’ordre du jour du prochain séminaire intergouvernemental prévu en septembre.

Le Président de la République a également salué la posture du Président Emmanuel Macron sur les questions mémorielles, notamment la reconnaissance du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye en 1944. Il l’a invité à prendre part à la deuxième édition de la commémoration prévue le 1er décembre 2025, à Dakar.

«Je remercie le Président Emmanuel Macron pour l’accueil chaleureux à l’Élysée ce matin. Ce petit-déjeuner nous a permis d’échanger sur la revue du portefeuille de nos programmes de coopération et de réaffirmer notre volonté commune de renforcer la relation bilatérale dans des domaines tels que l’investissement, le commerce, la défense et la sécurité», a indiqué le chef de l’Etat.

Les deux leaders ont réaffirmé leur volonté de renforcer le partenariat, en mettant l’accent sur les domaines de l’investissement et de la défense, dans un contexte de redéfinition des relations après le retrait des bases militaires françaises du Sénégal.