Madiambal Diagne à la DIC, l’affaire Ellipse Projects en cause

Madiambal Diagne s’est présenté ce mercredi 24 septembre 2025 dans les locaux de la Division des investigations criminelles (DIC), suite à une convocation dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre lui.

La veille, il avait été empêché de quitter le pays alors qu’il s’était embarqué à bord du vol Air Sénégal HC 425 à destination de Paris. La police de l’air et des frontières l’avait fait débarquer quelques minutes avant le décollage prévu à 00h05. Initialement, rapporte Rfm, les policiers avaient envisagé de le transférer à Dakar, avant de finalement l’autoriser à regagner son domicile, avec obligation de se présenter ce mercredi.

L’affaire remonte à un marché public de 250 milliards de francs CFA attribué sans appel d’offres à la société Ellipse Projects International pour la construction de vingt Palais de justice et d’infrastructures pénitentiaires. Selon la presse, Madiambal Diagne est soupçonné d’avoir joué le rôle de « facilitateur » dans l’attribution de ce contrat.

Un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a mis en évidence des flux financiers jugés suspects. Les enquêteurs évoquent plus de 21 milliards de francs CFA en rétrocommissions présumées, transitant par des proches de Madiambal Diagne sous couvert de paiements pour des études architecturales et administratives.