Madiambal Diagne est passe par la Gambie pour rejoindre la France

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne, recherché par la Division des investigations criminelles après avoir manqué une convocation, a annoncé sur les réseaux sociaux être arrivé en France.

Selon Libération, Madiambal Diagne a réussi à embarquer à partir de l’aéroport de Banjul, en Gambie, pour rejoindre la capitale française. . Il a pris le vol AT 578 de Royal Air Maroc pour Paris via Banjul, la capitale gambienneSur son compte Twitter, il a écrit : « Suis arrivé en France … J’ai quitté le Sénégal le soir même de l’opposition par la Police à mon départ pour la France. J’ai tenu à me donner quelques jours pour préparer ma défense. Je reviendrai dans quelques jours pour faire face à mes responsabilités. »

La Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF) a transmis aux autorités judiciaires un rapport pointant des transactions considérées comme suspectes. Elles concernent notamment la société Ellipse Projects International, citée dans l’instruction. Selon les informations relayées par le quotidien Libération, l’épouse du journaliste est soupçonnée d’en être la gérante et a été interpellée par les enquêteurs. Deux de ses fils ont également été arrêtés dans la journée du mercredi.

Les enquêteurs évoquent un dossier de rétrocommissions portant sur 21 milliards de francs CFA. La Division des investigations criminelles a tenté de mettre la main sur le patron du groupe Avenir Communication après sa convocation non respectée. Une perquisition a été menée à son domicile, sans succès. Ces développements nourrissent des spéculations sur la préparation d’une fuite, renforcées par l’annonce de son départ hors du pays.