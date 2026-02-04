Partager Facebook

Madiambal Diagne reste en France. En tout cas pour le moment. En effet, après un sursis à statuer, prononcé le 25 novembre 2025 en vue de solliciter un complément d’information auprès des autorités sénégalaises avant de rendre sa décision, la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Versailles a examiné au fond, hier 3 février 2026, la demande d’extradition de Paris vers Dakar de Madiambal Diagne. Et à l’arrivée, la juridiction a décidé de mettre sa décision en délibéré pour le 3 mars 2026, rapporte Les Echos.

Cette audience intervenait après une demande expresse de la justice française invitant les autorités sénégalaises à fournir des compléments d’informations afin d’étayer la requête d’extradition. Selon Dakar, «les éléments jugés manquants ont été transmis dans les délais requis». Pourtant, sauf surprise, Madiambal Diagne ne sera pas extradé. Et pour cause, le Parquet général s’est montré favorable à la plaidoirie des avocats de la défense qui ont multiplié les arguments pour empêcher son extradition. Le procureur s’est en effet opposé à l’extradition du journaliste.

Pour la défense, la requête sénégalaise reste fragile. «Les autorités sénégalaises échouent irréfutablement à apporter des éléments de nature à crédibiliser leur demande d’extradition», affirme à l’Afp l’avocat de Madiambal Diagne, Me Vincent Brengarth.