Magal 2022- Macky attendu à Touba: Serigne Khassim Mbacké avertit les trouble-fête…

Le compte à rebours a démarré au sujet de la tenue de l’édition 2022 du Grand Magal de Touba célébrant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimou Rassoul, Fondateur du Mouridisme. Le Président de la République Macky Sall, comme à l’accoutumée, sera dans la Ville Sainte pour une visite pré-Magal. Serigne Khassim Mbacké, petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Khadimou Rassoul entend lui dérouler le tapis rouge, non sans, avertir les éventuels rabat-joie: » Le Président Macky est attendu à Touba, chez son père, marabout,

confident et soutien sûr Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Nous, en notre qualité de responsable du parti présidentiel et membre de la famille de Serigne Touba, allons tout faire pour que sa visite soit une réussite totale. On lui réservera un accueil chaleureux, digne de son rang. Il a beaucoup d’estime et de considération pour Touba », a dit Serigne Khassim Mbacké qui, d’alerter tout saboteur : » L’opposition et, notamment, le Pastef est averti. On n’acceptera aucun manque de respect envers le Président Macky et sa délégation. Rien ne sera de trop pour leur faire face . Ce que le régime marron-beige a fait à Touba est incontestable. Notre bienfaiteur Macky sera accueilli comme un roi. N’en déplaise à ces esprits négateurs qui n’ont que l’insulte et la méchanceté gratuite comme arguments ».