Magal 2025 : Le bilan s’alourdit à 30 morts

Le bilan du grand Magal de Touba 2025 continue de s’aggraver. Selon les derniers chiffres communiqués ce vendredi 15 août à 10h par le commandant Yatma Dieye, chef de Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 30 personnes ont perdu la vie parmi les 1 236 victimes recensées depuis le début du pèlerinage.

Les sapeurs-pompiers mobilisés pour la couverture sécuritaire et médicale ont effectué 647 interventions au total. Parmi celles-ci, 313 sont directement liées à des accidents de la circulation routière, soit près de la moitié des opérations de secours.

Ces accidents de la route ont causé 820 victimes, dont 26 décès. La progression par rapport aux bilans précédents témoigne de l’intensification du trafic à l’approche du pic du Magal.

 

 

 

 

 


 

