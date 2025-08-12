Magal de Touba 2025 : 500 interpellations, 191 véhicules saisis et 1,7 million FCFA d’amendes

Partager Facebook

La Police nationale, à travers sa Direction des relations publiques, a rendu le bilan du pré-Magal en termes d’interpellations, mais aussi de moyens utilisés pour extirper la mauvaise graine des rangs des vrais pèlerins.

‎Comme à l’accoutumée, la Police nationale, fidèle à sa mission de protection des personnes et des biens, a entrepris une série d’opérations de grande envergure, avant, pendant et après l’événement. Le déploiement massif de moyens humains et logistiques a été accompagné par une inspection du dispositif sécuritaire sur le terrain, effectuée par le Directeur général de la Police nationale en personne, entouré de ses plus proches collaborateurs.

‎En amont du Magal, plusieurs opérations combinées ont été menées par le commissariat spécial de Touba, ses commissariats secondaires et le commissariat urbain de Mbacké. En raison de la proximité stratégique entre ces deux localités, ces interventions ont permis d’anticiper les risques et de désamorcer plusieurs menaces. Une nouveauté cette année : les opérations baptisées Karangé-Baol, ayant rassemblé l’ensemble des unités de police de la région de Diourbel, notamment les commissariats de Diourbel, Mbacké, Bambey, le GMI, la brigade régionale des Stupéfiants ainsi que les services de renseignement.

‎Des opérations conjointes avec la Gendarmerie, notamment la compagnie de Touba, ont également renforcé ce dispositif sécuritaire. L’impact de ces efforts se mesure à travers les résultats concrets obtenus : 526 personnes interpellées pour divers délits, dont 449 pour vérification d’identité, 3 dans le cadre d’enquêtes en cours, et 12 pour détention de chanvre indien.

‎D’autres infractions notables incluent des cas de vol nocturne avec usage de moyens de transport, conduite sans permis, usage de produits sérologiques, détention de substances psychotropes telles que l’ecstasy, ou encore exploitation illégale de débits de boisson. Au total, 102 individus ont été déférés devant les parquets de Mbacké et de Diourbel. Les saisies incluent 14 cornets de chanvre indien, un volet, 9 pilules d’ecstasy, ainsi que des produits sérologiques prohibés.

‎Sur le plan de la circulation routière, 1 626 pièces ont été saisies, 191 véhicules et 92 motos immobilisés. Les amendes forfaitaires encaissées atteignent un montant de 1 712 000 FCFA.

‎Le dispositif précurseur, lancé dès le 26 juillet, a mobilisé 100 éléments du GMI pour accompagner les unités locales dans les missions de régulation de la circulation, de désencombrement et de sécurisation. À partir du 9 août, un déploiement massif a été enclenché, atteignant un effectif total de 4 606 fonctionnaires de police issus des différents services opérationnels de la Police nationale.

‎Côté logistique, 154 véhicules ont été engagés, dont 98 pour le transport de troupes, 20 véhicules de commandement, et 36 véhicules d’intervention, dont 5 blindés. À cela s’ajoutent 52 caméras de surveillance et des moyens aériens pour la surveillance et l’intervention rapide.

‎Pour mieux répondre aux besoins des populations et rapprocher les services de sécurité des zones sensibles, 11 postes de police avancés ont été installés dans des secteurs réputés criminogènes comme Madiyana, le garage de Darou Mousty (Bountou Pikine) et le rond-point à l’entrée de Mbacké. Deux postes médicaux avancés ont également été déployés : l’un au poste de santé de Madiyana et l’autre au sein du quartier général du GMI. Ces postes offrent des soins et médicaments gratuits dans le cadre du programme de « police de proximité », illustrant une approche centrée sur le service au citoyen.

‎En conclusion, la Police nationale appelle à la collaboration des populations pour une meilleure efficacité de son action sécuritaire. Elle invite également les conducteurs et transporteurs au strict respect du code de la route, afin de minimiser les accidents pendant cette période de grande affluence. Grâce à cette coordination sans précédent, l’édition 2025 du Grand Magal de Touba s’annonce sous le sceau de la sécurité et de la sérénité.