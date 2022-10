Maintien de l’ordre : Le SEP de Bby apporte son soutien aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité.

L’actualité politique récente est, entre autres, marquée par de graves dérives qui portent atteinte aux règles gouvernant les activités des partis politiques, notamment l’occupation de la voie publique sans déclaration préalable et des manifestations ayant occasionné des troubles à l’ordre public.

Les Sénégalais sont témoins de la liberté des partis politiques, mouvements ou autres associations qui tiennent leurs réunions publiques et privées sans aucune contrainte ou restriction, autre que celles prévues par les lois et règlements. Chaque parti, chaque leader, chaque militant a la liberté de faire des tournées, tenir des réunions, rendre visite aux militants, sympathisants ou aux citoyens dans

leurs lieux d’habitation ou de travail, dans les quartiers des villes et villages dans la plus grande tranquillité. Nul n’a jamais été ni menacé, ni entravé dans ces actions. Il en est ainsi et il en sera toujours ainsi pour tous ceux qui mènent leurs activités dans la paix et le respect des règles.

Dans ces conditions le secrétariat exécutif permanent (SEP) de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar apporte son total soutien aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité dans leur ferme volonté de veiller à ce que toute manifestation sur la voie publique soit organisée conformément à la loi et que les organisateurs en fassent une déclaration préalable.

Le respect des règles, le renforcement des espaces de liberté et la tranquillité des citoyens imposent à tout le monde, particulièrement aux hommes et femmes politiques, de se conformer à la loi. Nul ne saurait y déroger en pensant tromper et mobiliser les citoyens pour se soustraire à ses responsabilités et à la justice.

L’exercice des libertés et la libre et transparente expression du suffrage des citoyens ont hissé notre pays au niveau des grandes démocraties. Il nous appartient de préserver ces acquis et veiller à ne pas banaliser les dérives de certains hommes politiques qui n’ont aucun scrupule à manipuler l’opinion, travestir la vérité et distiller les « fake news ».

Pour impressionner les citoyens certains n’hésitent même pas à fabuler sur les contrats que notre pays a fermement négociés pour tirer le plus grand profit de nos ressources en pétrole et gaz. Pourtant, tous les documents relatifs aux contrats se rapportant au pétrole et au gaz ainsi que les lois relatives à ce secteur et portant sur l’utilisation des ressources sont à la disposition des citoyens. Qu’importe ! Pour ces manipulateurs la tromperie et les affabulations sont des armes pour tenter d’infantiliser l’opinion.

Le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) de Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) demande aux partis et différents mouvements de la majorité de se mettre en ordre de bataille en menant le combat à la base. Il les exhorte à organiser les militants et sympathisants pour en faire les acteurs de l’information juste et les défenseurs de notre démocratie.

Pour la Coalition Bennoo Bokk Yaakaar

Le Secrétariat Exécutif Permanent