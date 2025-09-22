Mairie de Dakar : Barthélémy Dias audité

Partager Facebook

Après la perte définitive de la mairie de Dakar, confirmée par le rejet de son recours à la Cour suprême, Barthélémy Dias pourrait se retrouver sous le feu d’un nouveau dossier. Une mission d’audit de l’Inspection générale d’État (IGE) a déjà passé au crible la gestion de la mairie, il y a quelques mois, du temps de l’intérim assuré par Ngoné Mbengue.

« Il faut s’attendre à ce qu’on donne à Barthélémy Dias le coup de grâce », avertit le professeur Demba Guèye, enseignant-chercheur en analyse du discours politique dans L’Observateur. « Si un nouveau dossier sur sa gestion est agité, ce serait une catastrophe pour lui. »

Même son de cloche du côté du journaliste-analyste politique Assane Samb. Selon lui, le régime en place ne manquera pas de cibler l’ancien maire de Dakar : « On va fouiner partout parce qu’il reste un danger potentiel. Tous les moyens seront bons pour l’affaiblir et tenter de le faire tomber. »

Pour le professeur Guèye, la défaite de Barthélémy Dias devant la Cour suprême est un tournant dramatique : « Sur le plan politique, c’est un naufrage. Une victoire lui aurait permis de consolider son mouvement et d’asseoir sa base à Dakar en vue des futures échéances. Aujourd’hui, aucun espoir ne se dessine à l’horizon. »