Mairie de Dakar : Barthélémy Dias audité

Après la perte définitive de la mairie de Dakar, confirmée par le rejet de son recours à la Cour suprême, Barthélémy Dias pourrait se retrouver sous le feu d’un nouveau dossier. Une mission d’audit de l’Inspection générale d’État (IGE) a déjà passé au crible la gestion de la mairie, il y a quelques mois, du temps de l’intérim assuré par Ngoné Mbengue.
« Il faut s’attendre à ce qu’on donne à Barthélémy Dias le coup de grâce », avertit le professeur Demba Guèye, enseignant-chercheur en analyse du discours politique dans L’Observateur. « Si un nouveau dossier sur sa gestion est agité, ce serait une catastrophe pour lui. »
Pour le professeur Guèye, la défaite de Barthélémy Dias devant la Cour suprême est un tournant dramatique : « Sur le plan politique, c’est un naufrage. Une victoire lui aurait permis de consolider son mouvement et d’asseoir sa base à Dakar en vue des futures échéances. Aujourd’hui, aucun espoir ne se dessine à l’horizon. »